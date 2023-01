Mitäs, mitäs, HIFK? Alkukauden floppiseura on kääntänyt kelkkansa – kohu-TPS:n tilanne puhututtaa

Jääkiekon SM-liigassa alkukauden floppiseura HIFK on kääntänyt kelkkansa. Nyt punapetojen riveistä puhaltaa väkevä puhuri. Samaan aikaan TPS:n tilanne puhututtaa. Kohuissakin pyörinyt turkulaisseura on rämpinyt tuskaisella tiellä. Jutun yläreunan videolla C Moren studion nostot kuumista ja kylmistä liigaseuroista.