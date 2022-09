Mitä tästä pitäisi tulkita? Ilves on rämpinyt uuden SM-liigakauden alla – CHL-peleissä huolestuttavia merkkejä

SM-liigan viime kauden pronssimitalisti Ilves on aloittanut uuden kauden kangerrellen. Ilves otti vain yhden voiton alkusyksyn neljästä CHL-ottelusta. Sen lisäksi eurokamppailuissa on näkynyt huolestuttavia merkkejä. Koneet ovat käynnistyneet hitaasti ja muun muassa ylivoima on tökkinyt pahemman kerran. Jutun yläreunan videolla Ilveksen päävalmentajan Jouko Myrrän ajatuksia kyseisiin aiheisiin liittyen.