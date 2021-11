Missä on Sergio Ramos? Lehti: PSG pohtii espanjalaistähden sopimuksen purkamista

Espanjalainen on pelannut viimeksi toukokuun 5. päivä Real Madridin paidassa Mestarien liigan välieräottelussa Chelseaa vastaan.

– Espanjalaismedia pelaa pelejä. Me kaikki tiesimme, että hänellä on vamma. Tiedämme, mitä on meneillään, PSG:n urheilutoimenjohtaja Leonardo sanoi perjantaina joukkueen voitettua Lillen 2-1.