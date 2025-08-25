Minka Kuustonen juhlisti pyöreitään – Sanna Marin nappasi synttärisankarin syliinsä

Minka Kuustonen juhlisti pyöreitään.All Over Press
Julkaistu 25.08.2025 09:08
Katja Lintunen

katja.lintunen@mtv.fi

Minka Kuustosen juhli nelikymppisiään viime viikonloppuna.

Näyttelijä Minka Kuustonen järjesti pyöreiden kunniaksi syntymäpäiväjuhlat viime viikonloppuna. Kuustonen täytti virallisesti 40 vuotta sunnuntaina. 

Kuustosen juhlissa oli liuta julkisuuden henkilöitä, jotka lisäsivät juhlahumusta kuvia sosiaaliseen mediaan. 

Kuustosen hyvä ystävä, entinen pääministeri Sanna Marin oli myös juhlissa ja hän nappasikin synttärisankarin syliinsä. Marin julkaisi Instagramin tarinoihin hetkestä kuvan.

– Hyvää syntymäpäivää rakas Minka Kuustonen, Marin kirjoitti kuvan yhteyteen englanniksi.

Mukana juhlissa olivat muun muassa näyttelijä Armi Toivanen, kansanedustaja Nasima Razmyar, laulaja Ellinoora, näyttelijä Pilvi Hämäläinen ja juontaja Anni Ihamäki.

Kuustonen julkaisi Instagram-tilillään näyttävän synttärikuvan.

– 40v ja elämä on ihanaa. Kiitos kaikista onnitteluista! Sydän on täysi, Kuustonen kirjoitti julkaisun yhteyteen.

