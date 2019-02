Mikkeliläinen pariskunta karauttaa vihille moottoripyörillä poliisisaattueessa – "Sain mummolta pisteet, kun kerroin, että tulee suvun suurimmat häät"

Pariskunta päätti mennä naimisiin MP- eli moottoripyörämessuilla, sillä motoristiyhteisö on molemmille tärkeä. Messuille osallistuisi joka tapauksessa noin puolet heidän häävieraistaan.

– Jos ajattelee, että siellä on 15 000 kävijää, niin varmaan 5 000:n kanssa on joskus puhunut jotakin. Siellä on niin paljon tuttuja, Kansikas tunnelmoi aamun Huomenta Suomessa.