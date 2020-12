Mikä kieli! Pakkasyö on koitua tämän emonsa hylkäämän suloisuuden kohtaloksi

Poikanen vahvistuu päivä päivältä, sillä eläintarhan sairaala on ruokkinut sitä pullolla ja letkulla. Hoitohenkilökunta uskoo isomuurahaiskarhun voittaneen jo suurimmat haasteensa, ja he katsovat toiveikkaina tämän tulevaisuuteen.

Isomuurahaiskarhu on muurahaiskarhulajeista kookkain. Sen ruumiin pituus on 100-130 senttimetriä ja uros voi painaa miltei 40 kiloa. Isomuurahaiskarhuilla on noin 60 senttimetriä pitkä tahmea kieli, jonka avulla ne pystyvät nappaamaan jopa 150 termiittiä ja muurahaista minuutissa.