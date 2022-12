Miesjoukko rahtasi Ruotsista Suomeen noin 16 000 kiloa nuuskaa – ehdollista vankeutta ja miljoonakorvaukset valtiolle

– Lisäksi (miehen) useita autoja on käytetty nuuskien kuljettamiseen ostopaikoista vaihtopaikalle, jossa nuuskat on vaihdettu toiseen/toisiin (miehen) autoihin rajan yli kuljetusta varten. Nuuskat on Suomessa vielä purettu nuuskan ostajan kuljetusvälineisiin, kirjoittaa oikeus tuomiossaan.