Metti ja Mikael Forssellin kuopus täytti vuoden – tunteikas päivitys julki: "Kiitos, että valitsit meidät"

Metti ja Mikael Forssellin kolmas lapsi, Ellen- tytär täytti vuoden. Metti Forssell jakoi sen kunniaksi Instagramissa liikuttavan videon tyttärensä ensimmäisestä vuodesta. Videon yhteyteen hän on kirjoittanut myös koskettavan tekstin.

View this post on Instagram

– Vuosi Ellenin kanssa. En voi uskoa, että meidän tyttövauva täyttää tänään yksi vuotta. Kulunut vuosi on mennyt niin uskomattoman nopeasti, se on epätodellista. Olemme nauttineet jokaisesta minuutista kanssasi. Kun olemme saaneet seurata kasvuasi ja sitä, kun sinusta on tullut suloinen pieni tyttö, Metti Forssell kirjoittaa.