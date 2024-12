Merivartiosto ryhtyi toimiin: Venäjälle matkannut tankkeri ajelehti Suomenlahdella

Venäjälle matkalla olleeseen tankkialukseen on tullut konevika Suomenlahdella ja Merivartiosto ryhtyi toimiin.

Rajavartiolatioksen Suomenlahden merivartiosto sai eilisiltana tiedon, että Suomenlahden suulla Hankoniemen eteläpuolella ajelehtii konevikainen tankkialus.

Kyseessä on Panaman lipun alla oleva 183 metriä pitkä alus, jonka nimi on M/T Jazz. Tankkeri on matkalla Venäjän Primorskiin.

Aluksen omat korjaustoimet ovat käynnissä ja se ankkuroitui aamuyön ajelehtimisen jälkeen Hangon eteläpuolelle.

Merivartiosto oli yhteydessä alukseen ja päätti pelastuslain mukaisesti ryhtyä toimiin ympäristövahingon ennalta estämiseksi, vaikka sen tietojen mukaan alus ei olekaan öljylastissa. Alueelle määrättiin hinaaja ja vartiolaiva Turva varmistamaan, ettei alus lähde uudelleen ajelehtimaan.

– Merivartioston arvion mukaan tilanne ei liity aikaisempiin Suomenlahden tapahtumiin, eivätkä merenpohjan infrastruktuuri ole ollut vaarassa aluksen ankkuroituessa, Rajavartiolaitos tiedottaa.

