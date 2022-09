Menneestä tähän päivään – tässä on Suomen kaunein koti -kauden kolmas finalisti

Suomen kaunein koti -sarjan kymmeneen ensimmäiseen osaan on valittu 30 kaunista ja asukkaidensa näköistä kotia eri puolilta Suomea. Mukana on ihastuttavan erilaisia koteja viime vuonna valmistuneista taloista aina 1800-luvun historiaa huokuviin koteihin, ja sisustuksen värikkäistä vaahtokarkeista pastillisävyisiin tunnelmiin. Suomen kaunein koti palkitaan 10 000 eurolla.

Kolmannesta jaksosta jaksosta finaaliin pääsi kohde Loviisasta. Rakennus on alun perin valmistunut 1930-luvulla ja sitä on laajennettu aikojen saatossa. Tilaa on kaikkine laajennuksineen 600 neliötä.