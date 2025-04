Meneekö pata jumiin? Kohupelaaja ja maalikunkku ulkona SM-liigan kohtalonpelistä

Ässät on selkä seinää vasten KalPaa vastaan illan puolivälieräkohtaamisessa. Patapaitojen kausi on siis vaarassa päättyä.

Konkarihyökkääjä Olli Palola on pudonnut jälleen Ässien riveistä. SM-liigan kaksinkertainen maalikunkku on pelannut tänä keväänä vain viime pelin. Hänen paikkansa kakkoskentästä ottaa Jonne Tammela. Myös sarjassa KalPan huoltajaa kohahduttavasti tönäissyt Roope Talaja on sivussa.

Talajan ja Palolan myötä Ässien kokoonpanosta putoaa pitkälti toista tuhatta peliä SM-liigakokemusta.

Kaksikon korvaavat Feetu Knihti ja Otso Ylitalo.

Ässät on myös pyöritellyt pakkipareja, mutta sama seitsikko on kokoonpanossa kuin keskiviikkona. Maalilla jatkaa Niklas Rubin.

KalPa ei tee mitään muutoksia, eli kärkinimistä Jaakko Rissanen ja Tuomas Kiiskinen puuttuvat edelleen.

Kuopiossa pelattava ottelu on sarjan viides. KalPa on katkon paikassa 3–1-voitoin.

