KalPalle jättiapu kohtalonpeliin

KalPa saa kapteeninsa Tuomas Kiiskisen takaisin kokoonpanoonsa SM-liigan seitsemännessä puolivälierässä Ässiä vastaan.

Kiiskinen ehti pelata vain puolivälierien ensimmäisen ottelun, kunnes putosi KalPan kokoonpanosta heti toisen kamppailun alussa.

KalPa on pelannut lähes koko sarjan ilman kahta tähtipelaajaansa, kun myös Jaakko Rissanen on ollut sivussa. Kiiskinen on nimetty ratkaisupeliin KalPan kolmosketjuun Benjamin Korhosen ja Jere Karjalaisen vierelle.

Kuopiolaiset reagoivat maanantaina 0–5-tappioon nostamalla Andreas Okanyn Korhosen tilalle ykkössentteriksi Juuso Mäenpään ja Matyas Kantnerin väliin. Maalilla jatkaa edellisessä ottelussa penkille vedetty Stefanos Lekkas.

Ässät ei ole tehnyt murskavoittonsa jälkeen mitään muutoksia kokoonpanoonsa.

Keskiviikon ottelun voittaja etenee SM-liigan välieriin Lukon, Ilveksen ja SaiPan seuraksi. Välierät käynnistyvät perjantaina.