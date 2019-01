Meksikon putkiräjähdyksen uhriluku jatkaa kasvamistaan – uhrien tunnistaminen melkein mahdotonta

Viranomaisten mukaan ainakin 89 ihmistä on saanut surmansa, kun tahallisesti vaurioitettu putki räjähti ja syttyi tuleen Hidalgon osavaltiossa Meksikon keskiosassa perjantaina. Sairaaloissa on hoidettavana yhä kuutisenkymmentä ihmistä, joista monilla on pahoja palovammoja.