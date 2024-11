Megan Foxin upea raskaustyyli kääntää päät

Näyttelijä-malli Megan Fox odottaa neljättä lastaan.

Näyttelijä-malli Megan Fox, 38, ilmoitti raskaudestaan 11. marraskuuta. Nyt hän esiintyi näyttävässä tyylissä Revolve's Holiday Shopin ostotapahtumassa Los Angelesissa.

Fox oli valinnut ylleen kauttaaltaan viinipunaisen asun. Hänellä oli yllään läpikuultava, vartalonmyötäinen mekko, pitkä nahkatakki ja korkokengät. Myös kynnet oli laitettu sävy sävyyn viininpunaisiksi.

Megan Fox on tunnettu näyttävästä tyylistään eikä luovu siitä raskausaikanakaan.

Odottava äiti piti suloisesti vatsaansa kuvissa.

Fox odottaa ensimmäistä lastaan kumppaninsa muusikko Machine Gun Kellyn, 34, kanssa ja on jo äiti Noahille, 12, Bodhille, 10, ja Journeylle, 8. Lasten isä on hänen ex-miehensä näyttelijä Brian Austin Green. Kellyllä on aiemmasta suhteestaan 15-vuotias tytär.

Machine Gun Kelly ja Megan Fox odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

14. marraskuuta Fox esiintyi ensimmäistä kertaa odotusuutisen jälkeen GQ Men of the Year Awards -gaalassa Los Angelesissa Kellyn rinnalla.

Pari ilmoitti kihlauksestaan tammikuussa 2022 seurusteltuaan lähes kaksi vuotta. Erohuhut alkoivat jyllätä helmikuussa 2023, kun Fox lopetti Kellyn seuraamisen Instagramissa ja poisti tililtään kaikki kuvat miehen kanssa.

Kaksi kuukautta myöhemmin heidän nähtiin viettävän romanttista lomaa yhdessä Havaijilla. Tammikuussa 2024 heidät nähtiin puolestaan yhdessä Aspenissa ja Super Bowlissa kuukautta myöhemmin.

Lähde: People