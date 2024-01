Me Naiset: Näyttelijä Outi Mäenpää ja kirjailija Juha Ruusuvuori suunnittelevat häitään

Näyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja Outi Mäenpää , 61, ja kirjailija Juha Ruusuvuori , 66, kertoivat Me Naisten 17. tammikuuta julkaistussa jutussa, että tapasivat ensi kerran jo 90-luvun alussa, mutta rakkaus syttyi vasta vuonna 2020. Mäenpää muutti Ruusuvuoren luo noin puolitoista vuotta sitten ja he kihlautuivat vappuna 2022.

Me Naisten mukaan pari suunnittelee nyt häitä.

– Ei sitä huvikseen kihloihin mennä, tai no osittain huvikseen tietysti, mutta ei tämä ole mikään vitsi, Ruusuvuori kertoi Me Naisille.

All Over Press

Me Naisten mukaan Mäenpää ja Ruusuvuori tapasivat toisensa ensimmäisen kerran jo vuonna 1992 tehdessään yhdessä revyytä Moraalia-teatteriryhmässä Tampereen teatterikesän esitystä varten. He muistelevat, että yhteistyö oli hyvää ja he ymmärsivät hienosti toisiaan. Huumorikin osui yksiin, ja toisesta jäi tuolloin hyvä tunne. Molemmat olivat kuitenkin tuolloin tahoillaan parisuhteessa, ja suhde oli puhtaasti työtoveruutta.