Matilda Castren mukana huipputurnauksessa – palkintopotissa yli miljoona euroa

Castren pääsi mukaan arvostettuun turnaukseen, kun hän voitti ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueen kisan viime kesäkuussa. Vuoden urheilija -äänestyksessä kolmannelle sijalle päätynyt Castren sairastui joululomansa aikana koronaviruksen aiheuttamaan tautiin, mutta golffari on toipunut kauden avausta varten.

– On todella suuri kunnia olla näiden 29 pelaajan joukossa täällä voittajien kilpailussa. Innolla lähdetään kisaan, täällä on hienot puitteet ja kenttä on todella hyvässä kunnossa, tiistaina 27 vuotta täyttänyt Castren iloitsi tiedotteessa.