Sanna Nuutinen pääsee pelaamaan historiallisen suurista rahasummista – apu tulokaskaudelle löytyi läheltä: "Hän tulee enemmän kuin mielellään"

Viime vuosina mallikkaasti Euroopan-kiertueella pelanneesta Nuutisesta, 30, tulee kolmas suomalainen LPGA:lla pelannut golfari. Häntä ennen LPGA-turnauksissa on nähty vain Matilda Castren ja Minea Blomqvist-Kakko .

Kauden päätösturnauksen potissa on 7 miljoonaa dollaria, josta voittajan osuus on 2 miljoonaa dollaria. Kyseessä on historian suurin naisten golfissa maksettu palkintoraha.