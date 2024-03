Markus Nurmi teki härskin eleen HIFK-faneille – Leo Komarov esitti toiveen, joka voi toteutua tänään

TPS on illalla kovassa paikassa, sillä se tarvitsee kiperästi lisäpisteitä pudotuspelipaikkaa varten. TPS on tällä hetkellä sarjassa sijalla 11.

HIFK varmisti keskiviikkona sen, että se pelaa tänä keväänä puolivälierissä. HIFK on neljän pisteen päässä sarjassa kolmantena olevasta Kärpistä, joka on pelannut siihen nähden yhden ottelun enemmän. HIFK on tällä hetkellä kuudentena.