Marjastaja kateissa yön yli – etsinnät käynnissä Paltamossa

Poliisi on tehnyt etsintöjä yhdessä vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja Kainuun rajavartioston kanssa Kivesjärven pohjoispuolella.

Kadonnut on 85-vuotias, vartaloltaan hoikka ja noin 170 senttiä pitkä. Hän on pukeutunut maastoasuun. Mukanaan miehellä on marjaämpäri.