Malesia palauttaa satoja tonneja muovijätettä – "Emme halua päätyä kansainväliseksi kaatopaikaksi"

Tilastojen mukaan muovin tuonti Malesiaan on kolminkertaistunut vuodesta 2016. Viime vuonna Malesiaan tuotiin 870 000 tonnia muovia. Maassa on runsaasti luvattomia kierrätyslaitoksia, jotka eivät piittaa ympäristösäännöksistä. Yon mukaan jo 150 tällaista laitosta on suljettu.