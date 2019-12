Maanalaisesta putkesta tulvii vettä Rauman sairaalan huoltokäytävään – "Siellä on jo sääreen saakka vettä"

– Yhdyskäytävässä on onneksi viemäri, mutta siellä käytävällä on jo sääreen saakka vettä, kertoo päivystävä palomestari Harri Salonen Satakunnan pelastuslaitokselta STT:lle.

Salonen ei osaa arvioida vuotaneen veden määrää, hän sanoo vain, että sitä on tullut paljon. Varsinaisen sairaalan puolelle vesi ei vielä ole päässyt.

– Toinen on se, että kun täällä on sellaiset 10–11 astetta pakkasta, niin kun tuo vesi tuohon kadulle jäätyy, tulee seuraava ongelma. Tässä on vielä aika iso mäki, Salonen sanoo.