Maailman parhaiten tienaavat naisurheilijat listattiin – kolmen kärjessä yllätysnimi

Tenniksen ylivoimasta kertoo se, että kahdeksan kärjessä on peräti seitsemän lajin urheilijaa. Yhteensä listalla on kymmenen tennispelaajaa. Muut listalla edustetut lajit ovat freestyle, voimistelu, golf, jalkapallo ja alppihiihto.

Listan kärkipaikalla on tenniksen Coco Cauff reilun 21 miljoonan euron tienesteillään. Gauff juhli tänä vuonna Yhdysvaltain avointen voittoa. Kakkosena on tennispelaaja Iga Swiatek, joka on netonnut vuonna 2023 reilut 20 miljoonaa euroa.