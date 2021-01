Luminen ajokeli ei ole vielä näkynyt turmina, todellinen koitos edessä: "Joitain pieniä onnettomuuksia ja suistumisia"

– Keli on haastava talvikeli. Joitain pieniä onnettomuuksia ja suistumisia on käynyt, mutta ei mitenkään yllättävän paljon. Paremmassakin ajokelissä on tämän verran onnettomuuksia, kertoo Jarno Nyholm Uuttamaata valvovasta Helsingin tieliikennekeskuksesta.

– Liikenne on sujunut rauhalliseen malliin. Paikoitellen runsas lumentulo on vaikuttanut ja lunta on joka paikassa. Pieniä peltikolareita on sattunut siellä täällä, mutta ei isompia häslinkejä, Tampereen tieliikennekeskuksesta Juho Anttonen kertoo.