Lumimyrsky rymisteli yli Yhdysvaltojen itärannikon – lunta paikoin puoli metriä!

Paikoin Pennsylvanian ja New Jerseyn osavaltioissa on satanut jopa puoli metriä lunta.

New Yorkissa ja New Jerseyssä julistettiin hätätila ja suositeltiin välttämään matkustamista. Koulut suljettiin keskiviikkoon asti, ja koronarokotteiden jakelu keskeytettiin. New Yorkin metron maanpäällisten osien liikenne pysäytettiin tiistai-iltapäivään asti, ja satoja lentoja New Yorkin, Bostonin, Philadelphian ja Washingtonin lentokentille peruttiin.