Love Island -Henry pelasi jalkapalloa Yhdysvalloissa – ura tyssäsi loukkaantumiseen

Henryn huomio naisessa kiinnittyy silmiin ja hymyyn.

Rakkausreality Love Island Suomen uusi kausi starttasi viime viikolla. Ohjelmassa rakkautta Espanjan auringon alta etsii joukko sinkkuja, jotka astelivat median eteen tiistaina 25. maaliskuuta.

Kaudella mukana oleva Henry, 25, pelasi aiemmin jalkapalloa Yhdysvalloissa. Hän päätyi sinne saatuaan stipendin. Valitettavasti jalkapalloura tyssäsi kuitenkin loukkaantumiseen.

– Minulla meni polven eturistiside poikki. Sen jälkeen jalkapallo oikeastaan jäi ja aloin vaan kuntouttamaan sitä polvea. Sen jälkeen ei jalkapallo oikein maistunut enää, piti kokeilla jotain muuta, Henry kertoo.

Parisuhdehistoriastaan Henry pysyy hyvin vaitonaisena ja kertoo, että se tulee selviämään ohjelmaa katsoessa. Ennen Love Island -ohjelmaan lähtemistä hän oli kuitenkin ehtinyt olemaan sinkkuna noin kolmen tai neljän vuoden ajan.

Henryn unelmakumppani on luotettava, turvallinen ja kannustava ihminen. Ensimmäiseksi huomio kiinnittyy naisessa silmiin ja hymyyn. Henry on omien sanojensa mukaan kumppanina hauska, kannustava ja luotettava. Lisäksi hänen kanssaan on helppo olla.

– Omasta mielestäni en ole romanttinen, mutta kuulemma olen, Henry pohtii.

Henry kertoo, ettei häntä sytytä "likaiset naiset".

– Jos on sellainen epähygieninen, sanotaan näin, Henry summaa.

Katso Henryn esittelyvideo ylhäältä!