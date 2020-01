Loton kaikkien aikojen jättipotin metsästys jatkuu – illan muhkeimmat voitot Siilinjärvelle, Tampereelle ja Ouluun

Potissa on ensi lauantaina jaossa jälleen 15,6 miljoonaa euroa.

Loton kierroksen 4/2020 oikea voittorivi on 2, 7, 8, 12, 14, 31 ja 36. Lisänumeroksi arvottiin 4 ja plusnumeroksi 14.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 5 4 6 8 8 6 1. Kierroksella löytyi kaksi onnistuneesti tuplattua kuusi oikein -tulosta. Niiden arvo on 40 000 euroa. Voitot menivät nettipelaajille Helsinkiin ja Saarijärvelle. Raisiolainen ja orimattilalainen nettipelaaja saivat niin ikään kuusi numeroa oikein. He voittavat perusriveillään 20 000 euroa kumpikin.