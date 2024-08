Loton potti pompahti neljään miljoonaan – 131 000 euron voitto porukalle

Lauantain arvonnan oikea rivi on 7, 17, 21, 23, 30, 34 ja 37. Lisänumeroksi arvottiin 36 ja plusnumeroksi 23.

Voittokuponki on myyty Kuopion Puijonlaakson R-kioskilla, ja kyseessä on kymmenen osuuden kimppalappu. Jokaisen osuuden arvo on reilut 13 000 euroa.