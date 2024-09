Vaarallinen maastopalo etenee hallitsemattomasti Yhdysvalloissa

Palon koko on yli kaksinkertaistunut lauantain ja sunnuntain välisen yön aikana noin 2 900 hehtaarista 7 100 hehtaariin, uutisoi Los Angeles Times .

Palon seurauksena vuoristoalueella asuvia ihmisiä on alettu evakuoimaan. Palo uhkaa yli 35 000 rakennusta. Kolme palomiestä on loukkaantunut sammutustöissä. Kaikkiaan yli 600 palomiestä on sammuttamassa paloa.