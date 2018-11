Kaliforniassa yli 200 ihmistä kateissa raivoavien maastopalojen keskellä – 31 jo kuollut

Viranomaisten mukaan suurin osa kuolonuhreista on kuollut autoihinsa yrittäessään paeta nopeasti leviävää paloa. Arviolta 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa liekkien pelossa ja esimerkiksi Paradisen kaupunki on tuhoutunut käytännössä kokonaan. Maastopalojen on arvioitu tuhonneen lähes 7 000 taloa.