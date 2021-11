Lopeta näiden ravintolisien käyttö välittömästi – vedetään myynnistä!

Pro Nutrition Finland Oy ilmoittaa vetävänsä markkinoilta kiellettyjä ainesosia sisältäviä ravintolisiä, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Kyseisten tuotteiden käyttö on lopetettava välittömästi.

Takaisinveto koskee BAO The ZMA -nimistä kivennäisainekapselia 150 kapselin purkissa, jonka parasta ennen päiväys on 10.8.2024 ja erätunnus 149760810. Tuote sisältää magnesiumorotaattia, joka on hyväksymätön ravintoaineyhdiste, eikä sen käyttö ole ravintolisissä sallittua.