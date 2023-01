Linja-auto jäi jumiin lätäkköön, osa liikennöi poikkeusreittejä – tulvat haittaavat julkista liikennettä pääkaupunkiseudulla

Bussi juuttui lätäkköön Itä-Helsingissä

Helsingin seudun liikenteen mukaan linja 111 on poikkeusreitillä eikä kulje Meritien kautta. Katu on suljettu toistaiseksi.

Lieviä tulvavahinkoja eri puolilla eteläistä Suomea

Suomen ympäristökeskuksen mukaan lieviä tulvavahinkoja on rekisteröity eri puolilla Etelä- ja Länsi-Suomea.

Tulvavesi on noussut paikoin alavimmille pelloille. Myös paikallisteitä on katkennut. Monet pienemmätkin joet ja purot ovat tulvineet.

Tammikuun virtaamaennätyksiä on syntynyt monin paikoin. Siuntionjoen pinta on noussut 18 senttiä korkeammalle kuin kertaakaan koko 1976 alkaneella havaintojaksolla.

Ympäristökeskus kertoo, että vesi on katkonut teitä muun muassa Sipoossa ja Espoossa.

Tuusulan Haarajoella pelastuslaitos on avannut patoluukkuja veden noustua talon pihalle. Loimijoen Maurialankoskella, Karjaanjoen Nummenjoella ja Perniönjoella vesi on noussut pelloille, ja Lapuanjoen Liinamaassa se on ylittänyt tulvarajan.