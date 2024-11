Tilanteet 1. erän jälkeen:

Seuranta:

Kello 19.00 : Sarjajumbo Jukurit aloittaa maalinteon Espoossa. 15.34 on pelattu, kun Kim Johansson osuu ylivoimalla. Aleks Haatanen ja Sakke Hämäläinen syöttäjinä.

Kello 18.50 : Myös Hämeenlinnassa maalihanat on saatu auki. Lukko siirtyy johtoon ajassa 9.23 Linus Nymanin ylivoimamaalilla. Kuhlman ja Jandric syöttäjinä.

Kello 18.47 : HIFK siirtyy johtoon ajassa 10.26. Maalintekijänä, yllätys, yllätys, Iiro Pakarinen. Kristian Vesalainen laukoo ja maalilla päivystävä Pakarinen lakaisee Tomi Karhusen torjunnasta tulleen irtokiekon sisään. Pakariselle kauden maali numero 23, kun käynnissä on ottelu numero 20. Myös Jori Lehterälle syöttöpiste osumaan.

Kello 17.45 : Helsingissä kohtaavien HIFK:n ja Kärppien ottelusta voi odottaa huippuhyökkääjien näytöstä. HIFK:n ykkösketju Jori Lehterä (5+29), Iiro Pakarinen (22+4), Kristian Vesalainen (11+14) on tehnyt alkukauden aikana häkellyttävää tulosta ja löytyy sarjan pistepörssin sijoilta 1, 2 ja 4. Kovin kauas ei jää Kärppien ykkösvitja, josta Reid Gardiner (16+10) ja Michal Kovarcik (4+21) löytyvät pörssin sijoilta 3 ja 5 sekä Ben Tardif (7+10) sijalta 13.

Kello 17.44: Jääkiekon Liigan lahtelaisjoukkueen Pelicansin päävalmentaja Juhamatti Yli-Junnila on poissa tämän illan kotiottelusta KooKoota vastaan, seura kertoi parisen tuntia ennen ottelua. Yli-Junnilan pitää sivussa perheenlisäys.



– Pelicans onnittelee ja toivottaa onnea uudesta perheenjäsenestä, seura viestitti.



Sarjassa kolmanneksi viimeisenä eli 14. sijalla olevan Pelicansin päävalmentajana illan ottelussa on Jussi Taipale. KooKoo on sarjassa 12. sijalla.