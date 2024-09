Liiga-kierroksen seuranta: Viimeinenkin joukkue aloittaa viimein kautensa

SM-liigaa on takana jo yli viikon päivät, mutta yksi mestarisuosikeista, Ilves aloittaa kautensa vasta nyt. Ilves kohtaa uuden valmentajansa Tommi Niemelän johdolla kauden avauksessaan Nokia Arenassa TPS:n, joka on kolmesta ensimmäisestä ottelustaan kerännyt neljä pistettä.

Päivän ottelut

Seuranta:

Kello 17.54: Vaikka SM-liigassa kausi alkaa vasta nyt, on Ilves ehtinyt jo pelaamaan neljä ottelua CHL:ssä. Kyyti on ollut kylmää. Tamperelaiset onnistuivat vaivoin raapimaan jatkoaikakotivoiton avausottelustaan puolalaista Unia Oswiecimiä vastaan, mutta sen jälkeen tilastoon on kirjattu vain tappioita. Seveitsiläiset Zürich, Lausanne ja Geneve-Servette jättivät Ilveksen ilman pisteitä ja tamperelaisten jatkomahdollisuudet ovat enää seitinohuet.