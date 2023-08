Libanonin armeija pidätti yli sata Eurooppaan lähtemään pyrkinyttä siirtolaista

Libanonissa maan armeija on pidättänyt 134 siirtolaista, armeija sanoo lausunnossaan. Armeija esti ihmisten yrityksen lähteä veneellä kohti Eurooppaa.

Ihmiset otettiin kiinni Sheikh Zennadin rannikkokaupungissa lähellä maan pohjoisrajaa, jolla rajanaapurina on Syyria.

Armeija sanoi pidättäneensä myös operaation suunnitelleen ihmisen, joka on armeijan mukaan Libanonin kansalainen.

Paikallisten viranomaisten mukaan Libanonissa asuu tällä hetkellä noin kaksi miljoonaa syyrialaista pakolaista. Monet heistä suuntaavat Libanonista Kyprokselle, joka on alle 200 kilometrin päässä.

Libanon on juuttunut talouskriisiin, jota Maailmanpankki on kuvaillut yhdeksi modernin historian pahimmista. Taloudellinen romahdus on tehnyt maasta siirtolaisten lähtöpisteen. Monet Libanonin omat kansalaiset ovat liittyneet syyrialaisten ja palestiinalaisten pakolaisten joukkoon, jotka pyrkivät maasta pois vaarallisia merireittejä pitkin.