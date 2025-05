Leijonat osoitti heräämisen merkkejä – asiantuntijoilta lupaava huomio: "Alkoi löytyä"

MTV Urheilun asiantuntijat Lasse Kukkonen ja Olli Jokinen löysivät Leijonien pelistä lupaavia elementtejä, vaikka Ruotsi ottikin Suomesta 2–1-voiton.

Ruotsi oli kaksi erää kuskin paikalla ja Suomi otti vastaan. Tre Kronor sai kahden erän painostuksestaan palkinnoksi kaksi maalia.

Päätöserään jäälle luisteli sisuuntunut Suomi ja ottelu tasoittui merkittävästi. Leijonat sai maalinsa myötä lisäenergiaa, mutta kiri jäi lopulta niukasti vajaaksi.

Tappiosta huolimatta Leijonat osoitti Lasse Kukkosen ja Olli Jokisen mielestä kolmannessa erässä lupaavia otteita loppukisoja ajatellen.

– Paljon oli hyviä aihioita. Kolmannesta erästä saa tosi paljon hyviä klippejä hyökkäysalueen hyökkäyspelistä. Miten tuo saadaan siirrettyä seuraavaan peliin koko 60-minuuttiseksi, Jokinen pohtii.

– Yhteistä rytmiä alkoi löytyä. Olimme pikkuisen aktiivisempia, pysyttiin hyökkäysalueella kiekossa ja ehkä ruvettiin pelaamaan enemmän maalinsuuntaisesti. Ehkä vähän rintakarvat kasvoivat pelin aikana jätkille. He huomasivat, että tämä on sama peli. Vaikka nimet selässä on jotakin, niin samat lainalaisuudet. Mailaahan hekin tottelevat, kun sitä tarpeeksi antaa, Kukkonen komppaa.

Katso Olli Jokisen ja Lasse Kukkosen analyysit kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.

Suomen MM-turnaus jatkuu torstaina ottelulla Sloveniaa vastaan.