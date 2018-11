Lehti: Supo ei luota Itävallan tiedustelupalveluun – pyysi tietoja vakoojaksi epäillystä venäläisdiplomaatista muilta eurooppalaisilta mailta

Falter-lehti kertoi keskiviikkona, että supo pyysi heinäkuussa muilta tiedustelupalveluilta Euroopassa tietoja venäläisdiplomaatista, jota lehden mukaan on epäilty vakoojaksi. Asiasta Suomessa uutisoi aiemmin Yle.

Tietopyyntöä ei kuitenkaan lähetetty Itävallan tiedustelupalvelu BVT:lle, vaan se oli rajattu pois. Lehden mukaan taustalla on epäluottamus BVT:hen, koska Itävallan hallituksessa on mukana äärioikeistolainen Itävallan vapauspuolue (FPÖ). FPÖ:llä on läheiset suhteet Venäjään.