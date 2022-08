Lauri Heiskari sai vaimoltaan Abreulta pikkuruisen lahjan: "Ei koiran koko taistelussa, vaan taistelun koko koirassa"

Lumilautailija viimeistelee tekstinsä kirjailija Mark Twainin lainauksella It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog, joka kääntyisi vapaasti suomennettuna Ei koiran koko taistelussa, vaan taistelun koko koirassa. Sanalaskulla viitataan siihen, etteivät esimerkiksi rohkeus tai sisukkuus ole välttämättä kiinni fyysisestä koosta, vaan pikemminkin henkisestä asenteesta.