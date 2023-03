Flying Tigerin myymän askartelutuotteen käyttö lopetettava heti – voi tehdä haittaa lapsen terveydelle

Takaisinvedettävä tuote on Kevytmassa 5 mix (Light clay 5 mix) tuotenumeroilla 3036547 ja 3014809. Kauppaketjun mukaan takaisinveto koskee kaikkia tuote-eriä.

Kevytmassaa on myyty ketjun myymälöissä sekä verkkokaupassa tammikuun 2019 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.

Flying Tigerin mukaan raportoituja vahinkoja ei kuitenkaan ole, ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Kuluttajien on lopetettava tuotteen käyttö välittömästi, ja se on pidettävä pois lasten ulottuvilta. Tuotteen voi palauttaa Flying Tigerin myymälään.