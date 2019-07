Kolmiodraama johti henkirikokseen – poliisi uskoo, että nainen tappoi kumppaninsa rakastajan mustasukkaisuudesta

Uhrilla ei ollut poliisin mukaan ulkoisia vammoja. Fagerström on edelleen vaitonainen tekotavasta.

– Tekotapa on sikäli selvinnyt, mutta katson, että se on loppuun asti salassa pidettävä asia.

Epäiltynä naisen taposta on noin viisikymppinen nainen, joka on edelleen vangittuna. Tutkinnanjohtajan mukaan nainen kiistää teon.

Naisen lisäksi taposta epäillään tällä hetkellä kahta miestä. Toinen miehistä on tutkinnanjohtajan mukaan ollut paikalla, kun epäilty henkirikos on tapahtunut. Toinen "lähimailla" ollut mies liittyy Fagerströmin mukaan kolmiodraamaan. Fagerströmin mukaan on vielä epäselvää, siirtyykö tapaus miesten osalta syyttäjälle.