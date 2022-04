Lähde: Suomalaispuolustaja jättää NHL-kaukalot – palaa takaisin Eurooppaan

28-vuotias Riikola on pelannut Penguinsin organisaatiosta kaudesta 2018–19 lähtien. Tätä ennen hänet nähtiin kevään 2018 Leijonien MM-kisajoukkueessa.

Riikola on ehtinyt pelata 80 NHL-ottelua tehoin 3+10=13. Tällä kaudella hän on viilettänyt pääosin Penguinsin AHL-joukkueen Wilkes-Barre/Scranton Penguinsin riveissä. Siellä Riikola on nakuttanut 45 otteluun tehot 1+27=28.