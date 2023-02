Kymmenien koulutyttöjen epäillään joutuneen myrkytetyksi Iranissa

Oireiden syyksi epäillään tahallista myrkyttämistä, jonka tavoitteena on tyttökoulujen sulkeminen, kertoi iranilainen Tasnim-uutistoimisto.



Tiistain myrkytysoireet tulivat ilmi Pardisissa Teheranin koillispuolella. Ainakin 35 tyttöä kuljetettiin sairaalaan oireiden vuoksi. Tasnimin mukaan kuluneiden kolmen kuukauden aikana on tullut ilmi satoja vastaavia koulutyttöjen myrkytystapauksia, joista valtaosa on tapahtunut Qomin pyhässä kaupungissa Teheranin eteläpuolella.



Iranin parlamentti keskusteli myrkytystapauksista tiistaina yhdessä terveysministeri Bahram Eynollahin kanssa, kertoi valtiollinen Irna-uutistoimisto.



Ketään ei toistaiseksi ole otettu kiinni myrkytysten vuoksi. Iranin syyttäjäviranomaiset määräsivät viime viikolla, että myrkytyksistä on aloitettava tutkinta.