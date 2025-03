9–3: Mestarien liigassa harvinaiset murskalukemat

Arsenal nöyryytti PSV Eindhovenia viime viikolla 7–1-lukemin vieraissa ja keskiviikkona loppulukemat Emiratesilla olivat 2–2. Arsenal etenee täten murskaavin yhteismaalein 9–3 Mestarien liigan puolivälieriin.

Arsenal on lopputuloksen myötä vasta Mestarien liigan historian toinen englantilaisseura, joka on tehnyt vähintään 9 maalia pudotuspelien kahdessa osaottelussa. Aiemmin siinä on onnistunut vain Manchester City, joka voitti Schalken yhteismaalein 10–2 vuonna 2019.

Mikel Arteta kierrätti joukkuettaan reippaalla kädellä, mutta Tykkimiehet avasivat maalihanansa siitä huolimatta aikaisessa vaiheessa. Oleksandr Zinchenko täräytti komean maalin entistä seuraansa vastaan kuudennella minuutilla.

Ivan Perisic iski pelin 1–1:een 18. minuutilla, mutta Declan Ricen pusku palautti Arsenalin johtoon ennen taukovihellystä. Couhaib Drouechin 2–2-maali 20 minuuttia ennen täyttä aikaa ei tehnyt merkittävää eroa loppulukemien kannalta.

Arsenal kohtaa puolivälierissä Real Madridin ja Atlético Madridin välisen otteluparin voittajan.

Marco Asensio huippuiskussa

Aston Villa murskasi suurimman osan ottelusta vajaalla pelanneen Club Bruggen 3–0-lukemin kotikentällään, edeten puolivälieriin yhteismaalein 6–1-lukemin.

Marco Asensio viimeisteli kaksi näyttävää maalia, joiden välissä osui Ian Maatsen. Tammikuun siirtoikkunassa PSG:stä lainattu Asensio on tehnyt edelliseen viiteen peliinsä peräti seitsemän maalia.

Aston Villa kohtaa puolivälierissä PSG:n, joka eliminoi tiistaina Liverpoolin.

