Suomen luterilaiselle kirkolle merkittävää keskusjärjestöä kiristettiin – kuvia levinnyt verkkoon

Luterilaisten kirkkojen yhteistyöjärjestö Luterilainen maailmanliitto (LML) on joutunut verkkohyökkäyksen ja -kiristyksen kohteeksi. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on yksi Luterilaisen maailmanliiton suurimmista jäsenkirkoista, ja muun muassa Espoon hiippakunnan nykyinen piispa Kaisamari Hintikka on aiemmin toiminut liitossa johtavassa tehtävässä.