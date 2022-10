Kuukausiennuste lupaa lämmintä löyhähdystä – tämän Pekka Pouta uskaltaa jo luvata joulusta

Ensi viikolla Englannin ja Islannin seudulla pyörii laaja matalapaine, mikä tarkoittaa sitä, että sateet jäävät Suomen länsipuolelle. Ruotsissa on sitten keskimääräistä sateisempaa, mutta Suomeen saakka sateet eivät juuri yllä.

– Saharasta Siperiaan asti on lämmin putki, kartta hehkuu vaaleanpunaisena. Matalapaineet nostavat lämmintä ilmaa tuubiin, Pouta kertoo.

Marraskuun puolivälin paikkeilla korkeapaine lopulta katkaisee lämpimän lounaisvirtauksen ja sää alkaa pikkuhiljaa jäähtyä. Marraskuun lopun ennuste on vielä epävarma, mutta viilenevä.

– Saattaa olla, että marraskuun lopussa on jo kylmää, mutta sitä on vaikea sanoa, koska tämä kylmä on jatkuvasti siirtynyt pidemmälle ja pidemmälle, Pouta sanoo.