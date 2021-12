Kuukausiennuste: Ensin luvassa vettä, sitten hyistä kyytiä – jopa 5–6 astetta kylmempää vuodenaikaan nähden

– Heti kun uusi vuosi alkaa, näyttää siltä, että ilmavirtaus kääntyy takaisin pohjoiseen. Siellä on tulossa kunnon pakkaset uudelleen, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne.

– Ollaan sellaisessa säässä, mitä on totuttu ajattelemaan helmikuun säänä. Ensimmäinen viikko on kokonaisuutena 5–6 astetta kylmempi kuin on totuttu tähän aikaan vuodesta.