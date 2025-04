Kuudes aisti -lapsitähteä syytetään huumausainerikoksesta

Haley Joel Osment joutuu oikeuteen kesällä.

Muun muassa elokuvista Kuudes aisti sekä Anna hyvän kiertää tunnettua yhdysvaltalaista entistä lapsitähteä Haley Joel Osmentia, 37, syytetään järjestyshäiriöstä, kokaiinin hallussapidosta sekä alkoholin vaikutuksen alaisena olemisesta julkisella paikalla, kertoo NBC. Osment pidätettiin 8. huhtikuuta Kaliforniassa.

Monon piirikunnan syyttäjänviraston mukaan Osmentin on määrä saapua oikeuteen 7. heinäkuuta. Piirisyyttäjän lausunnossa ei syytteistä ole kerrottu sen yksityiskohtaisemmin.

Lähteiden mukaan Osment olisi pidätetty Magic Mountain -hiihtokeskuksessa sen jälkeen, kun poliisille oli ilmoitettu päihtyneestä henkilöstä.

Osment on jatkanut myös aikuisena uraansa näyttelijänä, joskin suurimman menestyksen hän on toistaiseksi kokenut lapsuudessaan 1990-luvun rooliensa myötä.

Haley Joel Osment ja Bruce Willis elokuvassa Kuudes aisti.