Kurikasta löydetyn vainajan tapaus yhä auki – joutuiko juhlapaikan lähistöltä elottomana löydetty mies rikoksen uhriksi?

Vainajan henkilöllisyys on saatu selville, mutta miehen kohtalosta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tietoa, tapauksen tutkinnanjohtaja, Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoo.

– Henkilön kuolinsyytä selvitetään. On mahdollista, että kyseessä on luonnollinen kuolema tai että joudumme vielä selvittämään rikoksen mahdollisuutta. Tapaus on vielä täysin auki.