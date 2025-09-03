Tapaturma Kouvolassa – maatilan omistaja löytyi kuolleena tuntien etsinnän jälkeen

Kadonnut löydettiin lopulta kiinteistön alueelta kuolleena. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.Mikko Lieri / kuvituskuva/ All Over Press
Julkaistu 03.09.2025 13:25(Päivitetty 03.09.2025 13:42)
Toimittajan kuva

Tommi Forsman

tommi.forsman@mtv.fi

Maatilalla on tapahtunut kuolemaan johtanut onnettomuus Kouvolassa, tiedottaa poliisi.

Poliisi eilen tiistaina illalla ilmoituksen maatilan töiden aikana kadonneesta ihmisestä Kouvolassa. 

Ilmoituksen tekivät kadonneen läheiset, kun henkilö ei saapunut illalla maatilan töistä kotiin sovittuun aikaan.

Kadonnutta etsittiin usean tunnin ajan maatilan alueelta sekä maastosta poliisin ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun voimin

Kadonnut löydettiin lopulta kiinteistön alueelta kuolleena. Poliisi ei epäile asiassa rikosta.

Poliisi kertoo STT:lle, että kyseessä oli maatilan omistaja. Poliisi ei  kommentoi menehtyneen ikää tai sukupuolta.

