Kuntayhtymän haltuun ottaman Attendon hoitokodin vanhuksia ei siirretä – "Asiat pannaan mahdollisimman nopeasti kuntoon"

Asukkaita ei siirretä Pelimannista muualle. Pelimannissa on 45 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 15+5 palveluasumisen paikkaa.

"Pakkohan asia on kuntoon saada"



– Saimme tiloiltaan uuden hienon yksikön ja oletimme, että se tulee nostamaan meidän vanhustenhuoltomme palvelutasoa. Oli yllätys, että tämä ei lähtenyt sujumaan niin kuin pitää. Uskon, että asia saadaan nyt kuntoon, ja pakkohan se on saada, Ala-Mäenpää sanoi STT:lle.

– Kaupunkihan tässä asiassa taustalla on, vaikka tätä palvelua meillä hoitaa Kuusiolinna Terveys, joka sitten on ostanut vanhustenhuoltoa alihankintana tältä osin Attendolta. Siitä huolimatta kaupunki on vastuussa ja haluaa, että asiat pannaan mahdollisimman nopeasti kuntoon. Ala-Mäenpää jatkaa.