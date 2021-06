Kuntavaalien ennakkouurnilla on käynyt melkein viidennes äänioikeutetuista

Torstaina ennakkoääniä annettiin noin 99 000, mikä on samaa luokkaa kuin tämän viikon aiempina päivinä.

Äänestämässä on tähän mennessä käynyt yli 846 000 ihmistä, mikä on 19 prosenttia äänioikeutetuista. Äänioikeutettuja on kaikkiaan lähes 4,5 miljoonaa.